Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», бывший президент КХЛ Александр Медведев оценил вероятность заключения нового соглашения между энергетической корпорацией и . Действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Что касается требований по финансированию, сейчас никому нелегко. Мы рассчитывали, что за время пребывания в КХЛ хорватский бизнес будет в состоянии материализовать те средства, которые необходимы для бюджета команды. Спонсоры появились, в том числе и банковские. Но разговор не закончен. Будем рассматривать эту тему.

«Медвешчак» играет в своеобразный североамериканский хоккей на канадской площадке. Присутствие этой команды было позитивным фактором для КХЛ. Клуб с большой историей. Он достойно выступал и выходил в плей-офф», – сказал Медведев.

В составе «Медвешчака» осталось 20 хоккеистов после ухода Безины, Крейчика и Смейкла