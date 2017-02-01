Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы провели не совсем плохой матч. Вновь проиграли, но парни сражались. Думаю, что мы должны добавить жесткости в борьбе под воротами, потому что соперник непозволительно легко нам забивает из-под ворот.

Сразу скажу, что в команде нет никакой паники, у нас три матча осталось. Мы по-прежнему занимаем свою позицию, которую хотели бы занимать. Ну, не хотели бы, а которую получается, что мы занимаем. Мы за нее будем держаться и следующий матч будем так же биться, как сегодня, потому что для нас плей-офф уже начался.

– После первого периода была вынужденная замена вратаря, на команде это как-то сказалось?

– Не думаю, потому что команда понимает, что должно быть два вратаря. Они очень важны для нас. Просто сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел Никлас. Я думаю, что ребята хотели ему помочь.

Но, к сожалению, этот гол 4 на 5… Там абсолютно не его вина. Там просто в такую точку отдали Шипачеву пас, никто бы не смог выручить. Просто наша оборона должна играть правильно в таких ситуациях, тем более, что мы этот эпизод разбирали.

– Насколько довольны содержанием матчи и, в частности, игрой в неравных составах?

– Я не очень доволен содержанием матча, потому что мы должны забивать больше, чем один гол, даже такой команде, как СКА. Играя 5 на 4, мы должны использовать моменты. У нас сегодня было немного таких шансов, но любая предоставленная возможность должна быть голевой. Для нас сейчас любой гол на вес золота.

– То есть результативность – это то, что сейчас «Салавату Юлаеву» нужнее всего?

– Тем не менее, система игры сейчас будет определяющей. Сегодня мы увидели, что ребята лучше и лучше начинают понимать это. Больше и больше начинают терпеть. Но сегодня мы опять сделали шаг вперед. Но проблема бомбардиров остается, вы знаете, что наш лучший бомбардир вне состава сейчас. Но мы не можем жаловаться на травмированных, мы должны работать с теми, кто у нас есть, – сказал Захаркин.

«Салават Юлаев» потерпел 8-е поражение подряд