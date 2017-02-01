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    Мозякин набрал 81-е очко в сезоне и обновил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за регулярный чемпионат

    Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Александр Радулов КХЛ

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин установил новый рекорд КХЛ по набранным очкам за регулярный чемпионат.

    Мозякин забросил две шайбы в ворота «Северстали» и набрал 81 (44+37) очко, превзойдя рекорд Александра Радулова, который отметился 80 (20+60) баллами в сезоне 2010/11.

    В последних трех матчах Мозякин забрасывает как минимум 2 шайбы. Помимо этого, его результативная серия достигла 12 матчей.

    Добавим, что также в этом сезоне 35-летний хоккеист обновил рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат и побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ.

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