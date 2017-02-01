Мозякин набрал 81-е очко в сезоне и обновил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за регулярный чемпионат

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин установил новый рекорд КХЛ по набранным очкам за регулярный чемпионат.

Мозякин забросил две шайбы в ворота «Северстали» и набрал 81 (44+37) очко, превзойдя рекорд Александра Радулова, который отметился 80 (20+60) баллами в сезоне 2010/11.

В последних трех матчах Мозякин забрасывает как минимум 2 шайбы. Помимо этого, его результативная серия достигла 12 матчей.

Добавим, что также в этом сезоне 35-летний хоккеист обновил рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат и побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ.

Почему рекорды Мозякина – это плохо