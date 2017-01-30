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    Никита Квартальнов по ходу игры с «Авангардом» обещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьей

    Теги Авангард Нефтехимик Николай Лемтюгов КХЛ Никита Квартальнов

    Стали известны подробности конфликта нападающего «Авангарда» Николая Лемтюгова и форварда «Нефтехимика» Никиты Квартальнова по ходу встречи команд в Нижнекамске 27 января.

    По словам источника, знакомого с ситуацией, первое столкновение произошло еще на раскатке, когда Квартальнов бросил в Лемтюгова шайбой, за что получил в ответ удар клюшкой.

    Позже, уже по ходу игры, Квартальнов пообещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьей в Москве.

    Именно эти слова послужили причиной драки между хоккеистами в конце второго периода, победу в которой одержал Лемтюгов. Уже на скамейке штрафников Квартальнов продолжил угрожать форварду «Авангарда».

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