Никита Квартальнов по ходу игры с «Авангардом» обещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьей

Стали известны подробности конфликта нападающего «Авангарда» Николая Лемтюгова и форварда «Нефтехимика» Никиты Квартальнова по ходу встречи команд в Нижнекамске 27 января.

По словам источника, знакомого с ситуацией, первое столкновение произошло еще на раскатке, когда Квартальнов бросил в Лемтюгова шайбой, за что получил в ответ удар клюшкой.

Позже, уже по ходу игры, Квартальнов пообещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьей в Москве.

Именно эти слова послужили причиной драки между хоккеистами в конце второго периода, победу в которой одержал Лемтюгов. Уже на скамейке штрафников Квартальнов продолжил угрожать форварду «Авангарда».