Заслуженный тренер России Сергей Гимаев прокомментировал выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.

– «Спартак» не попадет в плей-офф, как и «Медвешчак». Я думаю, что руководство «Спартака» слишком радикально поменяло состав команды. Молодые ребята, на которых очень рассчитывали, играют не так здорово. Не сказать, что Лещенко плохо выступает, но он обязан был выглядеть посильнее. Это же относится к Васильеву, Шмелеву, Дыбленко. Они крепкие игроки, кандидаты в сборную, но они не выросли.

И у «Спартака» серьезная вратарская проблема. Свенссон оказался не таким сильным вратарем, как ожидали. Он выступал неплохо в отдельных играх. В таком коллективе, как «Спартак», голкипер должен быть за половину команды. Никита Беспалов хороший вратарь, но он не основной. У него есть яркие матче, но иногда он не выручает. Второй год подряд «Спартак» очень сильно подводит вратарская линия.

И иностранцы сыграли неплохо, но не тащили команду за собой. Команды, которые угадали с иностранцами, у них более-менее дела. Тот же «Витязь»: Аалтонен и Ержабек – великолепно играют. И Кемпе. И Сятери. Он получил травму из-за чего? На Сятери выпала большая нагрузка. Нельзя, чтобы вратарь играл все матчи и за клуб, и в сборную постоянно ездил.

– Что скажете о «приходе болельщиков» на разговор к «Спартаку»?

– Я этого вообще не понимаю. По мне – это полный бред. Кто это придумал? Кому это на пользу пошло? Никому! Почему команда должна разговаривать с болельщиками? Пусть разговаривают руководители. Зачем команду подставлять? Это отвратительное, глупое и непонятное решение. Я не знаю, кто это придумал. Что у него с головой? – сказал Гимаев.

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