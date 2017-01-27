Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о состоянии «Салавата Юлаева», который проиграл пять матчей подряд.

«Команду весь сезон мучают травмы, уфимцы практически не играли в оптимальном составе. Кроме того, вратари не выступают так, как должны. Сведберг здорово играл в прошлом году в плей-офф, его оставили. Но «СЮ» с этим голкипером и с такой обороной тяжело решать большие задачи.

Если сделать резкое движение и перед Кубком Гагарина убрать главного тренера Игоря Захаркина? Исключить ничего нельзя. Кто-то ведь должен нести ответственность за то, что сезон получается вот таким? Но вряд ли это приведет к чему-то хорошему. И где найти очень приличного тренера, который сможет очень быстро поменять игру? Все-таки в Башкирии серьезные руководители, там на авантюру не пойдут.

«Салават Юлаев» попал в плей-офф, вряд ли упадет ниже шестого места в конференции. Видимо, мы в первом раунде увидим «зеленое дерби» – «Ак Барс» против «СЮ».

И предлагаю интересный ход – на концовку чемпионата и плей-офф пригласить Вячеслава Быкова в «СЮ». Пусть тандем тренеров воссоединится. Понятно, что Вячеслав Аркадьевич быстро ничего не изменит. Но это моральный ход, для поднятия боевого духа – и команда сразу встряхнется, и у болельщиков будет больше оптимизма», – сказал Гимаев.