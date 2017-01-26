«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о том, что «судьи надели майки СКА»

«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника Ярослава Дыбленко о работе арбитров матча против СКА (1:2).

После игры Дыбленко обвинил судей в предвзятости, отметив, что они «хорошо сработали», «надели майки СКА и ездят по льду».

Матч «Спартак» – СКА судили Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.

Отметим, что после поражения от СКА «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф.