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    «Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о том, что «судьи надели майки СКА»

    Теги СКА Спартак судьи КХЛ Сергей Кулаков Максим Сидоренко Ярослав Дыбленко

    «Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника Ярослава Дыбленко о работе арбитров матча против СКА (1:2).

    После игры Дыбленко обвинил судей в предвзятости, отметив, что они «хорошо сработали», «надели майки СКА и ездят по льду».  

    Матч «Спартак» – СКА судили Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.

    Отметим, что после поражения от СКА «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф. 

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