«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о том, что «судьи надели майки СКА»
«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника Ярослава Дыбленко о работе арбитров матча против СКА (1:2).
После игры Дыбленко обвинил судей в предвзятости, отметив, что они «хорошо сработали», «надели майки СКА и ездят по льду».
Матч «Спартак» – СКА судили Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.
Отметим, что после поражения от СКА «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф.
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