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    Ярослав Дыбленко: «Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас»

    Теги СКА Спартак судьи Джефф Плэтт КХЛ Сергей Кулаков Максим Сидоренко Ярослав Дыбленко

    Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2) дал комментарий по поводу работы судей.

    «Не важно, как все складывается сейчас. Надо выходить и биться. Не считаю, что матч с «Северсталью» будет полегче, не думаю, что будет проходным. Можно было и за предыдущие матчи зацепиться, как и сегодня.

    Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и все, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать.

    Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приемом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь.

    Нужно готовиться к следующему сезону, биться за свое имя и болельщиков», — заявил Дыбленко.

    Матч «Спартак» – СКА обслуживали арбитры Максим Сидоренко и Сергей Кулаков.

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