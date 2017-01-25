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    «Спартак» потерпел 10-е поражение подряд и лишился шансов на попадание в плей-офф

    Теги Спартак КХЛ

    «Спартак» уступил СКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Красно-белые продлили серию поражений до 10 игр. Последнюю победу команда Алексея Ярушкина одержала 28 декабря, обыграв «Сочи» (4:1).

    Помимо этого, «Спартак» лишился шансов на попадание в плей-офф.

    На данный момент «Спартак» находится на 13-м месте в таблице Западной конференции, имея на своем счету 60 очков после 54 матчей.

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