«Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА

КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:6).

«Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении.

Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения.

В связи с этим на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщила пресс-служба лиги.

Напомним, что перед матчем с ЦСКА игроки «Спартака» встретились с болельщиками, которые в грубой форме выразили недовольство результатами и игрой команды.

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