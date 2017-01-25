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    «Спартак» оштрафован на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с ЦСКА

    Теги ЦСКА Спартак болельщики КХЛ

    КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:6).

    «Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении.

    Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения.

    В связи с этим на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщила пресс-служба лиги.

    Напомним, что перед матчем с ЦСКА игроки «Спартака» встретились с болельщиками, которые в грубой форме выразили недовольство результатами и игрой команды. 

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