Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:2, первый период).

19-летний форвард забил гол и отдал голевую передачу в первом периоде.

Таким образом, Капризов превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди игроков моложе 20 лет.

На данный момент на счету Капризова стало 42 (20+22) очка. В сезоне 2011/12 Кузнецов, выступая за «Трактор», набрал 41 (19+22) балл.