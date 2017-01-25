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    КХЛ. Капризов набрал 42-е очко в сезоне и побил рекорд Кузнецова по набранным очкам среди игроков моложе 20 лет

    Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Евгений Кузнецов Кирилл Капризов

    Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:2, первый период).

    19-летний форвард забил гол и отдал голевую передачу в первом периоде.

    Таким образом, Капризов превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди игроков моложе 20 лет.

    На данный момент на счету Капризова стало 42 (20+22) очка. В сезоне 2011/12 Кузнецов, выступая за «Трактор», набрал 41 (19+22) балл.

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