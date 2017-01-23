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    «Спартак» проиграл ЦСКА (1:6), это 9-е поражение подряд

    Теги Спартак КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома крупно уступил ЦСКА (1:6).

    Таким образом, красно-белые потерпели девятое поражение подряд. Последнюю победу команда Алексея Ярушкина одержала 28 декабря, обыграв «Сочи» (4:1).

    На данный момент «Спартак» находится на 13-м месте в таблице Западной конференции. 25 января «Спартак» дома встретится со СКА.

    Напомним, что перед матчем с ЦСКА игроки «Спартака» встретились с болельщиками, которые в грубой форме выразили недовольство результатами и игрой команды. 

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