Олег Знарок: «Шестеркин и Сорокин – два стеснительных ребенка»
Тренер СКА Олег Знарок передал впечатления от мастер-шоу Матча звезд КХЛ.
– Я считаю, что все прекрасно получилось. Зрители были довольны, это самое главное, потому что все делается для болельщиков.
– Какой буллит вам понравился больше прочих?
– Их было много, но, наверное, исполнение Паши Дацюка, которое, как всегда, было великолепным.
– Появление на Матче звезд Игоря Шестеркина – это ваша заслуга?
– Почему? Это его заслуга в первую очередь.
– Ожидали увидеть его здесь в составе своей команды?
– Конечно, потому что он является кандидатом в сборную, это один из лучших вратарей сегодня.
– Игорь сам пока стесняется и не чувствует себя звездой…
– Наверное, так же, как и Сорокин. Вот таких у нас два стеснительных ребенка. Дай Бог, чтобы поскорее они окрепли, возмужали, хотя с психологией у них все в порядке, – сказал Знарок.
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