Тренер СКА Олег Знарок передал впечатления от мастер-шоу Матча звезд КХЛ.

– Я считаю, что все прекрасно получилось. Зрители были довольны, это самое главное, потому что все делается для болельщиков.

– Какой буллит вам понравился больше прочих?

– Их было много, но, наверное, исполнение Паши Дацюка, которое, как всегда, было великолепным.

– Появление на Матче звезд – это ваша заслуга?

– Почему? Это его заслуга в первую очередь.

– Ожидали увидеть его здесь в составе своей команды?

– Конечно, потому что он является кандидатом в сборную, это один из лучших вратарей сегодня.

– Игорь сам пока стесняется и не чувствует себя звездой…

– Наверное, так же, как и . Вот таких у нас два стеснительных ребенка. Дай Бог, чтобы поскорее они окрепли, возмужали, хотя с психологией у них все в порядке, – сказал Знарок.

Игорь Шестеркин: «Не считаю себя звездой. Надо еще многого добиться»