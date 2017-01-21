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    Олег Знарок: «Шестеркин и Сорокин – два стеснительных ребенка»

    Теги ЦСКА СКА сборная России Павел Дацюк Олег Знарок КХЛ Матч звезд КХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин

    Тренер СКА Олег Знарок передал впечатления от мастер-шоу Матча звезд КХЛ.

    – Я считаю, что все прекрасно получилось. Зрители были довольны, это самое главное, потому что все делается для болельщиков.

    – Какой буллит вам понравился больше прочих?

    – Их было много, но, наверное, исполнение Паши Дацюка, которое, как всегда, было великолепным.

    – Появление на Матче звезд Игоря Шестеркина – это ваша заслуга?

    – Почему? Это его заслуга в первую очередь.

    – Ожидали увидеть его здесь в составе своей команды?

    – Конечно, потому что он является кандидатом в сборную, это один из лучших вратарей сегодня.

    – Игорь сам пока стесняется и не чувствует себя звездой…

    – Наверное, так же, как и Сорокин. Вот таких у нас два стеснительных ребенка. Дай Бог, чтобы поскорее они окрепли, возмужали, хотя с психологией у них все в порядке, – сказал Знарок.

    Игорь Шестеркин: «Не считаю себя звездой. Надо еще многого добиться»

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