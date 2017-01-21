Президент ИИХФ Рене Фазель передал впечатления от Недели звезд хоккея.

– Я уже третий раз приезжаю в Уфу. Мне здесь очень нравится, я рад, что меня пригласили вновь. А в Россию приезжаю на протяжении 35 лет. Сейчас единственная цель моего визита – Матч звезд КХЛ. Мне очень нравится новый формат. Великолепная атмосфера. Русская зима является одним из главных компонентов успеха этого шоу.

– У российских городов есть шанс в ближайшие года принять крупные турниры?

– В России очень много городов, которые могут принять турниры международного уровня. Недавно был чемпионат мира в Санкт-Петербурге и Москве, планируем молодежный чемпионат в Челябинске и Новосибирске. Обсуждалась возможность проведения женского чемпионата мира здесь, в Уфе.

Может, нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России? Организация здесь великолепная, отличные болельщики, арены. Возможно, через несколько лет в Казани и Уфе пройдет мужской мировой чемпионат. Идей много, – сказал функционер.