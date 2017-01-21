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    Рене Фазель: «Может, стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России?»

    Теги ИИХФ Рене Фазель молодежный чемпионат мира КХЛ чемпионат мира Матч звезд КХЛ

    Президент ИИХФ Рене Фазель передал впечатления от Недели звезд хоккея.

    – Я уже третий раз приезжаю в Уфу. Мне здесь очень нравится, я рад, что меня пригласили вновь. А в Россию приезжаю на протяжении 35 лет. Сейчас единственная цель моего визита – Матч звезд КХЛ. Мне очень нравится новый формат. Великолепная атмосфера. Русская зима является одним из главных компонентов успеха этого шоу.

    – У российских городов есть шанс в ближайшие года принять крупные турниры?

    – В России очень много городов, которые могут принять турниры международного уровня. Недавно был чемпионат мира в Санкт-Петербурге и Москве, планируем молодежный чемпионат в Челябинске и Новосибирске. Обсуждалась возможность проведения женского чемпионата мира здесь, в Уфе.

    Может, нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России? Организация здесь великолепная, отличные болельщики, арены. Возможно, через несколько лет в Казани и Уфе пройдет мужской мировой чемпионат. Идей много, – сказал функционер.

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