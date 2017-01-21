Павел Дацюк: «Неплохой вариант – отменить буллиты»
Нападающий СКА Павел Дацюк дал интервью во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ.
– Когда исполняли буллит, на вас лица не было…
– Конечно, ведь столько народу смотрит, все от тебя чего-то ждут. Еще комментатор решил подкинуть дров: говорит, давай потише чуть-чуть сейчас… Так что на самом деле не так легко здесь бить буллиты, когда все внимание сосредоточено на тебе и такая атмосфера.
– А вообще не любите бить буллиты в официальных матчах?
– В матчах, наоборот, нормально. Но лучше, конечно, один на один в игре выйти, чем бить буллит. А в такой атмосфере все-таки тяжело, не очень комфортно.
– Вы входите в историю как первый хоккеист, который в одном сезоне побывает сразу на двух матчах звезд: КХЛ и НХЛ.
– До этого еще далеко. Хотелось бы, конечно, все осуществить, но не думаю, что это такая большая история.
– Физически не тяжело будет за такое короткое время слетать в Калифорнию и обратно?
– Постараюсь сделать все максимально комфортным для себя: не перестраиваться на новое время, жить по московскому.
– За океаном отменяют буллитный конкурс. Он бессмысленный?
– Тяжело что-то придумать такое, чтобы показать мастерство на хорошей скорости, да и вратарю неудобно играть – он себя неловко чувствует, наверное: ловить или не ловить. Так что, думаю, неплохой вариант – отменить буллиты.
– Или исполнять их всерьез?
– Было раньше интересно, когда играли на выживание, и вратарю в том числе: если поймал сколько-то шайб подряд, может победить. Тогда есть смысл, – сказал хоккеист.
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