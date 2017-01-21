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    Павел Дацюк: «Неплохой вариант – отменить буллиты»

    Теги СКА Матч звезд НХЛ Павел Дацюк НХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ

    Нападающий СКА Павел Дацюк дал интервью во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ.

    – Когда исполняли буллит, на вас лица не было…

    – Конечно, ведь столько народу смотрит, все от тебя чего-то ждут. Еще комментатор решил подкинуть дров: говорит, давай потише чуть-чуть сейчас… Так что на самом деле не так легко здесь бить буллиты, когда все внимание сосредоточено на тебе и такая атмосфера.

    – А вообще не любите бить буллиты в официальных матчах?

    – В матчах, наоборот, нормально. Но лучше, конечно, один на один в игре выйти, чем бить буллит. А в такой атмосфере все-таки тяжело, не очень комфортно.

    – Вы входите в историю как первый хоккеист, который в одном сезоне побывает сразу на двух матчах звезд: КХЛ и НХЛ.

    – До этого еще далеко. Хотелось бы, конечно, все осуществить, но не думаю, что это такая большая история.

    – Физически не тяжело будет за такое короткое время слетать в Калифорнию и обратно?

    – Постараюсь сделать все максимально комфортным для себя: не перестраиваться на новое время, жить по московскому.

    – За океаном отменяют буллитный конкурс. Он бессмысленный?

    – Тяжело что-то придумать такое, чтобы показать мастерство на хорошей скорости, да и вратарю неудобно играть – он себя неловко чувствует, наверное: ловить или не ловить. Так что, думаю, неплохой вариант – отменить буллиты.

    – Или исполнять их всерьез?

    – Было раньше интересно, когда играли на выживание, и вратарю в том числе: если поймал сколько-то шайб подряд, может победить. Тогда есть смысл, – сказал хоккеист.

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