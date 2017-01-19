Еременко повторил рекорд Еремеева и Кошечкина по шатаутам в матчах чемпионата России
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в игре с ЦСКА (1:0) отразил все 44 броска.
36-летний голкипер, выступавший ранее за «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Амур», провел 80-й сухой матч в регулярных чемпионатах страны, повторив рекорд Виталия Еремеева (ныне тренера вратарей «Динамо») и Василия Кошечкина («Магнитка»).
Кроме того, Еременко повторил рекорд Еремеева по числу шатаутов (53) в истории «Динамо».
В текущем сезоне на счету Еременко стало 9 сухих матчей, и он лидирует среди вратарей КХЛ по этому показателю.
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