Еременко повторил рекорд Еремеева и Кошечкина по шатаутам в матчах чемпионата России

Вратарь московского Александр Еременко в игре с ЦСКА (1:0) отразил все 44 броска.

36-летний голкипер, выступавший ранее за «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Амур», провел 80-й сухой матч в регулярных чемпионатах страны, повторив рекорд Виталия Еремеева (ныне тренера вратарей «Динамо») и («Магнитка»).

Кроме того, Еременко повторил рекорд Еремеева по числу шатаутов (53) в истории «Динамо».

В текущем сезоне на счету Еременко стало 9 сухих матчей, и он лидирует среди вратарей по этому показателю.