«Динамо» Москва – ЦСКА. Еременко сделал 9-й шатаут в сезоне, отразив 44 броска
Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко не позволил ЦСКА (1:0) ни разу поразить свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Еременко отразил все 44 броска и записал в свой актив 9-й сухую игру в нынешнем сезоне.
36-летний вратарь с 9 шатаутами возглавил список голкиперов КХЛ по количеству сухих игр. Вратарь СКА Игорь Шестеркин, у которого 8 сухарей, находится на втором месте.
Подробную статистику выступлений Еременко смотрите здесь.
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