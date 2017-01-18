Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко не позволил ЦСКА (1:0) ни разу поразить свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Еременко отразил все 44 броска и записал в свой актив 9-й сухую игру в нынешнем сезоне.

36-летний вратарь с 9 шатаутами возглавил список голкиперов КХЛ по количеству сухих игр. Вратарь СКА Игорь Шестеркин, у которого 8 сухарей, находится на втором месте.

Подробную статистику выступлений Еременко смотрите здесь.