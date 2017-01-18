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    «Динамо» Москва – ЦСКА. Еременко сделал 9-й шатаут в сезоне, отразив 44 броска

    Теги ЦСКА Александр Еременко КХЛ Динамо

    Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко не позволил ЦСКА (1:0) ни разу поразить свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Еременко отразил все 44 броска и записал в свой актив 9-й сухую игру в нынешнем сезоне. 

    36-летний вратарь с 9 шатаутами возглавил список голкиперов КХЛ по количеству сухих игр. Вратарь СКА Игорь Шестеркин, у которого 8 сухарей, находится на втором месте.

    Подробную статистику выступлений Еременко смотрите здесь.

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