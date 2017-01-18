Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии-2017

Олимпийская сборная России примет участие в традиционном турнире Кубок Германии.

Об этом сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В турнире, который пройдет с 10 по 12 ноября 2017 года, сыграют сборные России, Словакии, Германии и США.

В феврале 2017 года олимпийская сборная сыграет на Кубке Словакии, а в апреле примет участие в Кубке «Алросы», который пройдет в Санкт-Петербурге.