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    Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии-2017

    Теги вторая сборная России Кубок Словакии Кубок Германии

    Олимпийская сборная России примет участие в традиционном турнире Кубок Германии.

    Об этом сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

    В турнире, который пройдет с 10 по 12 ноября 2017 года, сыграют сборные России, Словакии, Германии и США.

    В феврале 2017 года олимпийская сборная сыграет на Кубке Словакии, а в апреле примет участие в Кубке «Алросы», который пройдет в Санкт-Петербурге.

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