Серия поражений «Кузни» продлилась до 12 матчей
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Кузня» проиграла 12-ю игру подряд. Последнюю победу команда одержала 12 декабря, одолев «Сибирь» (2:1).
Перед имеющейся серией поражений «Кузня» в 5 играх подряд набирала очки. В последнее время команда Сергея Бердникова столкнулась в невысокой результативностью – в прошедших 6 играх «Кузня» забросила 4 шайбы.
«Металлург» в 51 матче этого сезона набрал 30 очков.
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