Серия поражений «Кузни» продлилась до 12 матчей

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Кузня» проиграла 12-ю игру подряд. Последнюю победу команда одержала 12 декабря, одолев «Сибирь» (2:1).

Перед имеющейся серией поражений «Кузня» в 5 играх подряд набирала очки. В последнее время команда Сергея Бердникова столкнулась в невысокой результативностью – в прошедших 6 играх «Кузня» забросила 4 шайбы.

«Металлург» в 51 матче этого сезона набрал 30 очков.