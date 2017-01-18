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    Серия поражений «Кузни» продлилась до 12 матчей

    Теги Металлург Нк КХЛ

    Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Таким образом, «Кузня» проиграла 12-ю игру подряд. Последнюю победу команда одержала 12 декабря, одолев «Сибирь» (2:1).

    Перед имеющейся серией поражений «Кузня» в 5 играх подряд набирала очки. В последнее время команда Сергея Бердникова столкнулась в невысокой результативностью – в прошедших 6 играх «Кузня» забросила 4 шайбы.

    «Металлург» в 51 матче этого сезона набрал 30 очков.

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