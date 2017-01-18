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    Харийс Витолиньш: «Плотникова вчера прооперировали, но он должен восстановиться к плей-офф»

    Теги СКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Харийс Витолиньш

    Тренер СКА Харийс Витолиньш представил информацию о состоянии форварда Сергея Плотникова.

    «Плотникова вчера прооперировали, но он должен успеть восстановиться к плей-офф. Надеюсь, других травм в команде не будет», – сказал Витолиньш.

    Нападающий в воскресенье не смог доиграть матч с «Сибирью» (6:2), покинув площадку и отправившись в раздевалку по ходу первого периода.

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