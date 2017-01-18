Тренер СКА Харийс Витолиньш представил информацию о состоянии форварда .

«Плотникова вчера прооперировали, но он должен успеть восстановиться к плей-офф. Надеюсь, других травм в команде не будет», – сказал Витолиньш.

Нападающий в воскресенье не смог доиграть матч с «Сибирью» (6:2), покинув площадку и отправившись в раздевалку по ходу первого периода.