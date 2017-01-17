НХЛ включила гол Овечкина «Финиксу» в список лучших моментов в истории лиги
НХЛ, которой в этом году исполняется 100 лет, включила шайбу, заброшенную 16 января 2006 года форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в ворота «Финикса» (6:1), в список лучших моментов в истории лиги.
«Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал ее. Убрал под себя, перевернулся на спину и как-то забил. Мне повезло, гол получился красивым.
Удача? Мастерство? Не знаю. Называйте как угодно», — поделился воспоминаниями Овечкин.
It was a goal so magnificent, even @Ovi8 himself can’t explain how it happened. #NHL100 @Bridgestone— NHL (@NHL) 16 января 2017 г.
Full story: https://t.co/oRgxpQcJGh pic.twitter.com/m5N8tExzcZ
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