«Медвешчак» может вернуться в австрийскую лигу

«Медвешчак» может покинуть в следующем сезоне, сообщил директор департамента по связям с общественностью хорватского клуба Радко Вучинич на официальном сайте.

«Как и каждый год c момента вступления в КХЛ, также подал заявку и выполнил все необходимые условия для выступления в EBEL и EBYSL. является для нас приоритетным вариантом.

Где будет выступать в следующем сезоне, зависит от множества обстоятельств, особенно экономических и геополитических. Решение по этому будет принято в конце февраля или начале марта.

На данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и мы очень рады и горды, что хорватский клуб выступает в чемпионате такого уровня», – говорится в заявлении «Медвешчака».

Хорватский портал KHL.hr сообщил со ссылкой на источники в EBEL, что клуб, скорее всего, вернется к выступлению в австрийской лиге.

«Медвешчак» выступает в КХЛ с 2013 года, до этого он несколько лет провел в EBEL, где добирался до полуфинала.