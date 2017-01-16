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    «Медвешчак» может вернуться в австрийскую лигу

    Теги КХЛ Медвешчак

    «Медвешчак» может покинуть КХЛ в следующем сезоне, сообщил директор департамента по связям с общественностью хорватского клуба Радко Вучинич на официальном сайте.

    «Как и каждый год c момента вступления в КХЛ, «Медвешчак» также подал заявку и выполнил все необходимые условия для выступления в EBEL и EBYSL. КХЛ является для нас приоритетным вариантом.

    Где будет выступать «Медвешчак» в следующем сезоне, зависит от множества обстоятельств, особенно экономических и геополитических. Решение по этому будет принято в конце февраля или начале марта. 

    На данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и мы очень рады и горды, что хорватский клуб выступает в чемпионате такого уровня», – говорится в заявлении «Медвешчака».

    Хорватский портал KHL.hr сообщил со ссылкой на источники в EBEL, что клуб, скорее всего, вернется к выступлению в австрийской лиге.

    «Медвешчак» выступает в КХЛ с 2013 года, до этого он несколько лет провел в EBEL, где добирался до полуфинала.

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