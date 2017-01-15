Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Русская классика ВХЛ в Москве установила антирекорд по посещаемости

    Теги Химик болельщики ВХЛ Динамо Балашиха Русская классика ВХЛ

    Матч «Русской классики» ВХЛ между балашихинским «Динамо» и «Химиком» (1:3), проходивший на открытой площадке близ «ВТБ Ледового дворца» в Москве, собрал 1831 зрителя.

    Такая посещаемость указана в официальном протоколе матча, по его ходу сообщалось о том, что зрителей было порядка 500 человек. 

    Тем не менее, даже по официальным данным, это худший результат за всю историю мероприятия, проводившегося в 5-й раз. 

    Отметим, что самой посещаемой в истории стала первая в истории ВХЛ «Русская классика», проводившаяся в Красноярске в 2012 году. Тогда на матч между «Соколом» и «Локомотивом» пришло 16 100 зрителей. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться