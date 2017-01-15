Русская классика ВХЛ в Москве установила антирекорд по посещаемости

Матч «Русской классики» ВХЛ между балашихинским «Динамо» и «Химиком» (1:3), проходивший на открытой площадке близ «ВТБ Ледового дворца» в Москве, собрал 1831 зрителя.

Такая посещаемость указана в официальном протоколе матча, по его ходу сообщалось о том, что зрителей было порядка 500 человек.

Тем не менее, даже по официальным данным, это худший результат за всю историю мероприятия, проводившегося в 5-й раз.

Отметим, что самой посещаемой в истории стала первая в истории ВХЛ «Русская классика», проводившаяся в Красноярске в 2012 году. Тогда на матч между «Соколом» и «Локомотивом» пришло 16 100 зрителей.