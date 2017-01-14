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    Андрей Назаров: «В Москве полупустые трибуны, немножко избалованные болельщики»

    Теги Локомотив Нефтехимик болельщики Андрей Назаров КХЛ Арена-2000-Локомотив Ледовый дворец "Нефтехимик"

    Тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями в преддверии матча с «Локомотивом».

    «Ярославль – город с большими хоккейными традициями. Здесь один из лучших клубов в истории КХЛ, и этим все сказано.

    Кстати, в плане атмосферы в Ярославле мы будем себя чувствовать, как дома, в Нижнекамске, где на каждом матче супераншлаги. С этой точки зрения в Москве нам играть все-таки не так привычно. Там полупустые трибуны, немножко избалованные огнями большого города болельщики.

    В Нижнекамске при средней цене на билет порядка 750 рублей яблоку негде упасть. Вот это и есть настоящая любовь к хоккею. Плюс работа с болельщиками. А в столице народ, к сожалению, не ходит на хоккей даже чуть ли не по бесплатным билетам, хотя уровень жизни в Москве и покупательская способность, наверное, чуть выше, чем в Татарстане.

    Считаю, что Москве имеет смысл брать пример с Нижнекамска, Ярославля, других хоккейных столиц и создавать хоккейный ажиотаж. Он необходим и болельщикам, и игрокам, и нам, тренерам»,  – сказал Назаров.

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