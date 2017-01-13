Защитник «Динамо» Миронов по завершении сезона может перейти в «Колорадо»

Защитник московского «Динамо» и сборной России Андрей Миронов может перебраться в по завершении сезона.

22-летний хоккеист может подписать контракт с , сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Миронов после завершения нынешнего сезона может перейти в «Колорадо». При определенных условиях московское «Динамо» готово пойти игроку навстречу», – сообщил источник.