Хоккеистки юниорской сборной России, травмировавшие чешек, получили дисквалификации

Защитник юниорской сборной России Нина Пирогова и форвард Оксана Братишева получили дисквалификации.

Хоккеистки пропустят по одному матчу в качестве наказания за то, как они действовали в игре с командой Чехии (2:0).

Братишева атаковала форварда Клару Гимларову в область головы и шеи, нанеся сопернице травму.

Пирогова поучаствовала в драке, в которую был вовлечен целый ряд хоккеисток. Россиянка несколько раз ударила форварда Наталью Млинкову.

В полуфинале сборная России сыграет с командой США.