Хоккеистки юниорской сборной России, травмировавшие чешек, получили дисквалификации
Защитник юниорской сборной России Нина Пирогова и форвард Оксана Братишева получили дисквалификации.
Хоккеистки пропустят по одному матчу в качестве наказания за то, как они действовали в игре с командой Чехии (2:0).
Братишева атаковала форварда Клару Гимларову в область головы и шеи, нанеся сопернице травму.
Пирогова поучаствовала в драке, в которую был вовлечен целый ряд хоккеисток. Россиянка несколько раз ударила форварда Наталью Млинкову.
В полуфинале сборная России сыграет с командой США.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.