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    Хоккеистки юниорской сборной России, травмировавшие чешек, получили дисквалификации

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    Защитник юниорской сборной России Нина Пирогова и форвард Оксана Братишева получили дисквалификации.

    Хоккеистки пропустят по одному матчу в качестве наказания за то, как они действовали в игре с командой Чехии (2:0).

    Братишева атаковала форварда Клару Гимларову в область головы и шеи, нанеся сопернице травму.

    Пирогова поучаствовала в драке, в которую был вовлечен целый ряд хоккеисток. Россиянка несколько раз ударила форварда Наталью Млинкову.

    В полуфинале сборная России сыграет с командой США.

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