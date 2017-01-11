Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    NHL.com: Бобровский – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам половины сезона

    Теги Монреаль Бостон Вашингтон Коламбус Миннесота Сергей Бобровский НХЛ Туукка Раск Кэри Прайс Брэйден Холтби Деван Дубник

    Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам половины сезона. 

    В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1). 

    Лидирует голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский (52 очка, 7 первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота», 51 очко, 4 первых места), третье – у Кэри Прайса («Монреаль», 39, 1 первое место).

    Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон», 11 очков). 

    NHL.com: Прайс – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам четверти сезона

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться