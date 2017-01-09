Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Кирилл Капризов рассказал, что думает о сравнении с форвардом «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко.

– У вас ведь один общий агент с Владимиром Тарасенко – Алексей Дементьев. И вас часто сравнивают с форвардом «Сент-Луиса». Вы хорошо знакомы с Тарасенко?

– Я лично с Владимиром не общаюсь. Мы даже не знакомы. Но он передавал мне некоторые советы. Подсказывал, как я могу улучшить свою игру.

Еще приятно, когда взрослые игроки НХЛ записали для нас видео, которое было показано в раздевалке перед матчем. Кузнецов, Тарасенко, Орлов, Зайцев – ребята из золотой сборной дали нам напутствие. Было очень здорово. Когда слушаешь парней, которые прошли такой турнир и все видели, это очень поднимает дух. Гордишься уже тем, что эти звезды следят за тем, как ты играешь.

Слышал слова Валерия Брагина: мол, на этом турнире я смотрелся ярче, чем Тарасенко в 2011 году. Очень большой аванс, если честно. И тогда ведь наша команда взяла золото, а Владимир забил в финале. Даже не думаю, что такое сравнение вообще уместно. А то, что меня начнут захваливать после этого турнира… Знаете, со мной ничего не изменится. Никакой звездной болезни. Я каким был, таким и останусь.

Если же говорить о прототипе форварда, то стараюсь за всеми следить. Однако нет какого-то одного кумира, которого я хотел бы копировать.

– Журналисты в Канаде наверняка спрашивали, когда вы примете решение – ехать в «Миннесоту» или остаться в КХЛ. Что вы отвечали?

– Да, вы правы, американские репортеры подходили ко мне после каждой игры: «Когда ты к нам приедешь? Что думаешь о нашей команде?» Ну вы знаете, какие бывают вопросы. Я отвечал четко: ребята, у меня контракт. Что еще я могу сказать?

Вообще плотно за игрой «Миннесоты» мне следить рано. Есть другая команда в зеленых свитерах – «Салават Юлаев». Пока все мысли о том, как прийти в себя после турнира и помочь клубу в чемпионате КХЛ. Я еще в России ничего никому не доказал.

Что еще спрашивали журналисты? Как мы отмечали Новый год, например. В день перед игрой со Словакией всех поздравили с праздником, потому что по российскому времени он уже наступил. После матча вернулись в отель, поужинали, выпили по стакану яблочного сока – и пошли спать, – сказал Капризов.