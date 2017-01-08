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    Валерий Брагин: «Следующий после Кросби – вот таким будет Капризов. Он ярче Тарасенко»

    Теги молодежная сборная России Сидни Кросби НХЛ молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Владимир Тарасенко Кирилл Капризов

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове. 

    – Что скажете о Кирилле Капризове?

    – Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.

    – Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.

    – Капризов ярче. 

    – Почему не ставили Капризова бить буллиты?

    – А он не умеет.

    – Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?

    – Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе, – сказал Брагин. 

    Напомним, что Капризов был признан лучшим нападающим МЧМ-2017. 

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