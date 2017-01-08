Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

– Что скажете о Кирилле Капризове?

– Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.

– Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.

– Капризов ярче.

– Почему не ставили Капризова бить буллиты?

– А он не умеет.

– Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?

– Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе, – сказал Брагин.

Напомним, что Капризов был признан лучшим нападающим МЧМ-2017.