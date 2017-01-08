Валерий Брагин: «Следующий после Кросби – вот таким будет Капризов. Он ярче Тарасенко»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
– Что скажете о Кирилле Капризове?
– Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.
– Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.
– Капризов ярче.
– Почему не ставили Капризова бить буллиты?
– А он не умеет.
– Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?
– Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе, – сказал Брагин.
Напомним, что Капризов был признан лучшим нападающим МЧМ-2017.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.