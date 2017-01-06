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    Рене Фазель: «Во время серии буллитов в матче США – Россия была ошибка со стороны телевидения»

    Теги молодежная сборная России Рене Фазель телевидение молодежная сборная США молодежный чемпионат мира

    Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с серией буллитов в полуфинальном матче МЧМ-2017 между Россией и США. 

    «Мы обсуждали этот вопрос с директоратом. На самом деле, ситуация была ясна для всех: по правилам пробивалось по пять бросков. Думаю, что там была ошибка со стороны телевидения, которое не совсем верно подало информацию, и мы извинились за это.

    До матча я общался по этому поводу с Дмитрием Курбатовым (исполнительный директор ФХР и руководитель российской делегации – прим. Sports.ru), мы говорили про пять бросков и 10-минутный овертайм», – заявил Фазель. 

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