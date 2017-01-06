МЧМ-2017. Капризов признан лучшим форвардом турнира, Самсонов вошел в сборную звезд
Два игрока молодежной сборной России вошли в число лучших по итогам МЧМ.
Капитан команды Кирилл Капризов, ставший с 9 шайбами лучшим снайпером турнира, признан лучшим форвардом и вошел вместе с вратарем Ильей Самсоновым в сборную звезд.
В символическую сборную турнира также попали защитники Тома Шабо (Канада) и Чарли Макэвой (США), нападающие Александер Нюландер (Швеция) и Клейтон Келлер (США).
Лучшим голкипером МЧМ-2017 признан Феликс Сандстрем (Швеция), лучшим защитником – Шабо. Он же назван самым ценным игроком турнира.
Россия — с медалями МЧМ. В седьмой раз
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