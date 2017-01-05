В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (0:1).

Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил Ян Коварж.

Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 37 бросков из 38. Напомним, в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым» он отбил 61 бросок из 61.

Сухая серия 22-летнего вратаря длилась 134 минуты и 3 секунды.

Подробную статистику выступлений Кареева смотрите здесь.