«Нефтехимик» – «Магнитка». Голкипер хозяев Кареев отразил 37 бросков из 38, его сухая серия прервалась на 134-й минуте
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (0:1).
Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил Ян Коварж.
Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 37 бросков из 38. Напомним, в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым» он отбил 61 бросок из 61.
Сухая серия 22-летнего вратаря длилась 134 минуты и 3 секунды.
Подробную статистику выступлений Кареева смотрите здесь.
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