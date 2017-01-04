Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Председатель совета директоров «Куньлуня»: «Весь Китай сходит с ума по футболу, там свои финансовые правила. В хоккее такого не будет»

    Теги бизнес высшая лига Китай КХЛ Куньлунь Ред Стар

    Председатель совета директоров «Куньлуня» Чжао Сяоюй сравнил уровень зарплат в «Ред Стар» и футбольных клубах китайской суперлиги.

    «У футбола свои правила, свой рынок, сейчас вся страна сходит с ума по этому виду спорта. Конечно, в хоккее такого не будет. Да, мы платим игрокам хорошие деньги, но при этом они соответствуют рыночным.

    У нас нет проблем с финансами. Наш бюджет составляет 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов – прим. Sports.ru). Но мы не разбрасываемся деньгами и ко всему стараемся подходить с умом», – заявил Сяоюй.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться