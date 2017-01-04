Председатель совета директоров «Куньлуня»: «Весь Китай сходит с ума по футболу, там свои финансовые правила. В хоккее такого не будет»

Председатель совета директоров Чжао Сяоюй сравнил уровень зарплат в «Ред Стар» и футбольных клубах китайской суперлиги.

«У футбола свои правила, свой рынок, сейчас вся страна сходит с ума по этому виду спорта. Конечно, в хоккее такого не будет. Да, мы платим игрокам хорошие деньги, но при этом они соответствуют рыночным.

У нас нет проблем с финансами. Наш бюджет составляет 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов – прим. Sports.ru). Но мы не разбрасываемся деньгами и ко всему стараемся подходить с умом», – заявил Сяоюй.