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    НХЛ. Бобровский выиграл 14-й матч подряд, это второй показатель в истории лиги

    Теги Коламбус Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 14-ю победу подряд в матче против «Эдмонтона» (3:1), отразив 21 бросок по своим воротам из 22. 

    Это второй показатель среди вратарей за всю историю лиги, такие же серии были еще у 6 голкиперов. 

    Рекордсменом является вратарь «Бостона» Жиль Жильбер, в сезоне-1975/76 выигравший 17 матчей подряд. 

    Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь

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