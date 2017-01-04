Голкипер «Коламбуса» одержал 14-ю победу подряд в матче против «Эдмонтона» (3:1), отразив 21 бросок по своим воротам из 22.

Это второй показатель среди вратарей за всю историю лиги, такие же серии были еще у 6 голкиперов.

Рекордсменом является вратарь «Бостона» Жиль Жильбер, в сезоне-1975/76 выигравший 17 матчей подряд.

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.