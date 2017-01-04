НХЛ. Бобровский выиграл 14-й матч подряд, это второй показатель в истории лиги
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 14-ю победу подряд в матче против «Эдмонтона» (3:1), отразив 21 бросок по своим воротам из 22.
Это второй показатель среди вратарей за всю историю лиги, такие же серии были еще у 6 голкиперов.
Рекордсменом является вратарь «Бостона» Жиль Жильбер, в сезоне-1975/76 выигравший 17 матчей подряд.
Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.
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