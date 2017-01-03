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    НХЛ. Тарасенко стал первой звездой дня

    Теги Нью-Джерси Бостон Сент-Луис Чикаго Александр Стеен НХЛ Кори Шнайдер Первый канал Владимир Тарасенко

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третьей его звездой стал форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен, набравший 2 (1+1) очка в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1), что позволило ему пересечь отметку в 500 набранных очков в лиге. 

    Второй звездой назван голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, отстоявший на ноль в матче с «Бостоном» (3:0) при 22 сэйвах. 

    Первой звездой стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (4:1). 

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