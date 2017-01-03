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    Валерий Брагин: «В полуфинале надо сыграть еще более организованно»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин молодежная сборная Дании

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча ¼ финала МЧМ против Дании (4:0).

    «Четвертьфинал — это всегда определяющая игра на всех больших турнирах: или ты едешь домой, или ты играешь за медали. Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к сегодняшней игре, на сто процентов выполнили то, что мы от них просили, поэтому так и результат сложился.

    Конечно, в меньшинстве много играли, в равных составах были неприятные моменты, но если брать игру в целом, то сыграли очень организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне, ответственно и достойно, поэтому и победили. В полуфинале надо сыграть еще более организованно», — сказал Брагин.

    В ½ финала сборная России сыграет с победителем пары США – Швейцария.

    Почти циничная победа. Россия – в полуфинале МЧМ

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