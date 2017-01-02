Россия – Дания. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире вместо матча «Вест Хэм» – «МЮ»
Сегодня телеканал «Матч ТВ» покажет четвертьфинал молодежного чемпионата мира с участием сборной России.
В 21.00 по московскому времени россияне начнут матч против сборной Дании.
Отметим, что изначально в программе канала была запланирована трансляция матча чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», который начнется в 20.15 по московскому времени.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания.
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