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    Россия – Дания. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире вместо матча «Вест Хэм» – «МЮ»

    Теги молодежная сборная России Манчестер Юнайтед Вест Хэм молодежный чемпионат мира молодежная сборная Дании Матч ТВ

    Сегодня телеканал «Матч ТВ» покажет четвертьфинал молодежного чемпионата мира с участием сборной России.

    В 21.00 по московскому времени россияне начнут матч против сборной Дании. 

    Отметим, что изначально в программе канала была запланирована трансляция матча чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», который начнется в 20.15 по московскому времени.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания.

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