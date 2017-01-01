НХЛ привела статистику хоккеистов за прошедший 2016 год.

Больше всех очков в прошлом году набрал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который за 76 игр набрал 100 очков.

Второе и третье место заняли хоккеисты «Чикаго» – Патрик Кэйн (87 очков за 82 игры) и Артемий Панарин (81 очко за 80 игр).

По количеству заброшенных шайб в 2016 году лидером также стал Кросби, забивший 53 шайбы в 76 матчах.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет 46 голов в 78 играх. На третьем месте в этом списке расположился Уэйн Симмондс с 40 шайбами в 83 матчах.

По 34 гола забили Владимир Тарасенко и Артемий Панарин.