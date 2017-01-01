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    НХЛ. В 2016 году Кросби забил на 7 голов больше, чем Овечкин

    Теги Питтсбург Вашингтон Чикаго Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Уэйн Симмондс Артемий Панарин

    НХЛ привела статистику хоккеистов за прошедший 2016 год.

    Больше всех очков в прошлом году набрал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который за 76 игр набрал 100 очков.

    Второе и третье место заняли хоккеисты «Чикаго» – Патрик Кэйн (87 очков за 82 игры) и Артемий Панарин (81 очко за 80 игр).

    По количеству заброшенных шайб в 2016 году лидером также стал Кросби, забивший 53 шайбы в 76 матчах.

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет 46 голов в 78 играх. На третьем месте в этом списке расположился Уэйн Симмондс с 40 шайбами в 83 матчах.

    По 34 гола забили Владимир Тарасенко и Артемий Панарин.

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