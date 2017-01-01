«Коламбус» добился 15-й победы подряд, взяв верх над «Миннесотой» (4:2).

Это вторая по длине победная серия в истории лиги, таким образом, «Блю Джекетс» сравнялись с «Айлендерс» (1981/82) и «Питтсбургом» (2012/13). Рекорд принадлежит «Питтсбургу», победившему в 17 играх кряду в сезоне-1992/93.

Кроме того, «Коламбус» прервал серию «Миннесоты» из 12 выигранных матчей подряд.

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