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    Капитан сборной Словакии (U-20): «Латвия и Россия – команды одного уровня, у нас есть шанс»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Латвии Эрик Чернак

    Капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак поделился ожиданиями от предстоящего матча МЧМ-2017 со сборной России.

    «Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией.

    В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства», – сказал Чернак.

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