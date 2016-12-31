Капитан сборной Словакии (U-20): «Латвия и Россия – команды одного уровня, у нас есть шанс»

Капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак поделился ожиданиями от предстоящего матча МЧМ-2017 со сборной России.

«Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией.

В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства», – сказал Чернак.