Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев ответил на вопросы о КХЛ и .

– Как «Ак Барсу» дважды удалось обыграть ?

– Не знаю, не без доли везения, возможно, мы это сделали – дважды довели до серии буллитов. Интересные две игры получились: сначала они в концовке спаслись, потом они ошибаются, и уже мы вытаскиваем матч. Все, что я могу сказать об этих играх, – это то, что мы их ждем, готовимся.

– уже не тот?

– Он всегда будет тем, кем он есть. В умственном плане против него очень тяжело играть, вроде бы, все – Павел в тупике и сейчас потеряет шайбу, а ничего подобного никогда не происходит.

– «Ак Барс» в этом сезоне идет в лидерах чемпионата. На ваш взгляд, что поменялось в команде?

– Стабильнее стали играть, наверное. Сейчас все четыре звена могут взять на себя роль лидеров.

– Разговоры об интересе со стороны клубов НХЛ не отвлекают?

– Зацикливаться или придавать этому большое внимание не стоит. Пусть интересуются, мы рассмотрим все предложения.

– Какой хоккей вам больше нравится – российский или североамериканский?

– Если честно, не успел еще так много поиграть, чтобы запомнить хоккей в Америке. В последний раз играл на канадской площадке за молодежку несколько лет назад, – сказал хоккеист.