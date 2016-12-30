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    Владимир Ткачев: «Пусть клубы из НХЛ интересуются, мы рассмотрим все предложения»

    Теги Ак Барс СКА возможные переходы Павел Дацюк НХЛ КХЛ Владимир Ткачев

    Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев ответил на вопросы о КХЛ и НХЛ.

    – Как «Ак Барсу» дважды удалось обыграть СКА?

    – Не знаю, не без доли везения, возможно, мы это сделали – дважды довели до серии буллитов. Интересные две игры получились: сначала они в концовке спаслись, потом они ошибаются, и уже мы вытаскиваем матч. Все, что я могу сказать об этих играх, – это то, что мы их ждем, готовимся.

    Дацюк уже не тот?

    – Он всегда будет тем, кем он есть. В умственном плане против него очень тяжело играть, вроде бы, все – Павел в тупике и сейчас потеряет шайбу, а ничего подобного никогда не происходит.

    – «Ак Барс» в этом сезоне идет в лидерах чемпионата. На ваш взгляд, что поменялось в команде?

    – Стабильнее стали играть, наверное. Сейчас все четыре звена могут взять на себя роль лидеров.

    – Разговоры об интересе со стороны клубов НХЛ не отвлекают?

    – Зацикливаться или придавать этому большое внимание не стоит. Пусть интересуются, мы рассмотрим все предложения.

    – Какой хоккей вам больше нравится – российский или североамериканский?

    – Если честно, не успел еще так много поиграть, чтобы запомнить хоккей в Америке. В последний раз играл на канадской площадке за молодежку несколько лет назад, – сказал хоккеист.

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