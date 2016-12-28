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    Владислав Третьяк: «Да, проиграли канадцам, но ничего страшного не произошло»

    Теги молодежная сборная России Владислав Третьяк молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира

    Президент ФХР Владислав Третьяк оценил старт сборной России на молодежном чемпионате мира.

    «Начали удовлетворительно. Да, проиграли канадцам (3:5), но я думаю, ничего страшного не произошло.

    Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять.

    Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий Баффало [МЧМ-2011], там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале», – сказал Третьяк.

    Во втором матче россияне разгромили Латвию (9:1). Следующую игру команда проведет в четверг против США.

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