Владислав Третьяк: «Да, проиграли канадцам, но ничего страшного не произошло»
Президент ФХР Владислав Третьяк оценил старт сборной России на молодежном чемпионате мира.
«Начали удовлетворительно. Да, проиграли канадцам (3:5), но я думаю, ничего страшного не произошло.
Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять.
Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий Баффало [МЧМ-2011], там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале», – сказал Третьяк.
Во втором матче россияне разгромили Латвию (9:1). Следующую игру команда проведет в четверг против США.
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