Президент ФХР Владислав Третьяк оценил старт сборной России на молодежном чемпионате мира.

«Начали удовлетворительно. Да, проиграли канадцам (3:5), но я думаю, ничего страшного не произошло.

Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять.

Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий Баффало [МЧМ-2011], там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале», – сказал Третьяк.

Во втором матче россияне разгромили Латвию (9:1). Следующую игру команда проведет в четверг против США.

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