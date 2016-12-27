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    Эмиль Гарипов: «Аллах помог нам победить СКА два раза в сезоне»

    Теги Ак Барс СКА КХЛ Эмиль Гарипов

    Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов дал комментарий после победы над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Тяжело было после второго гола СКА?

    – Нет, игра продолжается до финальной сирены. Главное, что выиграли.

    – За счет чего удалось обыграть СКА дважды за сезон?

    – Старались, бились друг за друга, Аллах нам помог.

    – Какие впечатления от нового формата овертайма?

    – Я первый раз играл при таком формате, еще не понял, что произошло. На тренировках мы готовились, смотрели видео, – заявил Гарипов.

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