Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов дал комментарий после победы над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжело было после второго гола СКА?

– Нет, игра продолжается до финальной сирены. Главное, что выиграли.

– За счет чего удалось обыграть СКА дважды за сезон?

– Старались, бились друг за друга, Аллах нам помог.

– Какие впечатления от нового формата овертайма?

– Я первый раз играл при таком формате, еще не понял, что произошло. На тренировках мы готовились, смотрели видео, – заявил Гарипов.