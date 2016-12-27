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    Михаил Сергачев: «Могли и должны были обыграть Канаду. Они были хороши только в первом периоде»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Михаил Сергачев

    Защитник сборной России Михаил Сергачев поделился впечатлениями от стартового матча молодёжного чемпионата мира с командой Канады (3:5).

    «Матч получился интересным и очень интенсивным. Обе команды играли быстро, а плотность игры была настолько высока, что я ощущал себя, словно в НХЛ. Вы же видели, как я праздновал гол?

    Что касается итогов, то мы вполне могли обыграть Канаду. Канадцы были хороши только в первом периоде. Мы должны были выигрывать этот матч», — передает слова Сергачев.

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