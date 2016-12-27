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    Валерий Брагин: «Не нужно помогать канадцам забивать голы, будем разбирать ошибки»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Валерий Брагин

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от Канады (3:5) в стартовом матче МЧМ-2017.

    «Ничего не случилось во втором периоде, индивидуальные ошибки игроков привели к этому. Не нужно канадцам помогать забивать голы, пропущенные три шайбы – шайба у нас, потеря и пропускаем гол. Над этим нужно работать, первый период в плане тактики неплохо играли.

    Во втором сбились с командной игры, нужно было так же продолжать играть в плане тактики – появились провалы, индивидуальные ошибки, что приводили к голам. Удаления необязательные были, настрой был хороший, эмоции где-то перехлестнули, пара удалений были сомнительными.

    Многие не играли на таком уровне. Ничего страшного, будем разбирать ошибки», – сказал Брагин.

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