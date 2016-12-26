«Торпедо» и «Витязь» забросили 4 шайбы на двоих за 1 минуту и 24 секунды

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома принимает «Витязь» (2:2, второй период).

Во втором периоде обе команды на двоих забили четыре шайбы за 1 минуту и 24 секунду.

Счет открыли гости – отличился Роман Горак. После этого в течение 8 секунд «Торпедо» забило дважды благодаря голам Дмитрия Семина и Николая Жердева. Однако через 50 секунд Горак сделал дубль и сравнял счет.