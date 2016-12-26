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    «Торпедо» и «Витязь» забросили 4 шайбы на двоих за 1 минуту и 24 секунды

    Теги Витязь Торпедо КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома принимает «Витязь» (2:2, второй период).

    Во втором периоде обе команды на двоих забили четыре шайбы за 1 минуту и 24 секунду.

    Счет открыли гости – отличился Роман Горак. После этого в течение 8 секунд «Торпедо» забило дважды благодаря голам Дмитрия Семина и Николая Жердева. Однако через 50 секунд Горак сделал дубль и сравнял счет.

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