Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн прокомментировал ситуацию с участием игроков на Олимпиаде-2018.

«Думаю, сейчас ситуация – 50 на 50. С одной стороны, надо понимать, что речь идет о бизнесе и бизнесменах. В НХЛ очень плотный график – у каждого клуба по 82 матча регулярного чемпионата.

Выбиться из него на пару недель и совершить путешествие в другую часть мира очень непросто. С другой стороны, у лиги есть ответственность перед миром и перед игрой в хоккей.

Интересно, чем все это закончится. Но зависимость решения от финансовой составляющей очевидна. У двух крупнейших лиг – разная философия. НХЛ – это бизнес-модель, – в большей степени модель спонсорства. Любопытно, что решат с доходами от телетрансляций и как это повлияет на итоговое решение», – отметил Кинэн.