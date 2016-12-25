Врач Дмитрий Батушенко поделился информацией о защитниках Юнасе Анелеве и Илье Дервуке, нападающих и Илье Зубове.

«Анелев завершит восстановление в январе. Дервук был проооперирован. Он сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.

У Соботки травма головы. Его восстановление – дело ближайших дней. Зубов через один-два матча будет готов помочь команде», – сказал медик.