Врач «Авангарда»: «Восстановление Соботки – дело ближайших дней»
Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко поделился информацией о защитниках Юнасе Анелеве и Илье Дервуке, нападающих Владимире Соботке и Илье Зубове.
«Анелев завершит восстановление в январе. Дервук был проооперирован. Он сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.
У Соботки травма головы. Его восстановление – дело ближайших дней. Зубов через один-два матча будет готов помочь команде», – сказал медик.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.