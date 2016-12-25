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    Врач «Авангарда»: «Восстановление Соботки – дело ближайших дней»

    Теги Авангард травмы Илья Зубов КХЛ Владимир Соботка Юнас Анелев Дмитрий Батушенко Илья Дервук

    Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко поделился информацией о защитниках Юнасе Анелеве и Илье Дервуке, нападающих Владимире Соботке и Илье Зубове.

    «Анелев завершит восстановление в январе. Дервук был проооперирован. Он сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.

    У Соботки травма головы. Его восстановление – дело ближайших дней. Зубов через один-два матча будет готов помочь команде», – сказал медик.

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