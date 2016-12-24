КХЛ не дисквалифицировала Ковальчука за колющий удар в матче с «Ладой»

СДК КХЛ не дисквалифицировал нападающего СКА Илью Ковальчука за колющий удар в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука наказание по правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин+20 мин) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Завтра СКА на выезде сыграет с «Нефтехимиком», потом команде Олега Знарка предстоит игры с «Ак Барсом» и «Локомотивом». На данный момент питерский клуб имеет серию из 8 побед подряд.