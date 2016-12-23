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    Кирилл Фастовский: «Меньшиков просил об обмене. Считаю неприемлемым держать того, кто не хочет играть за клуб»

    Теги Авангард Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Виталий Меньшиков

    Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал переход защитника Виталия Меньшикова в «Авангард».

    «Весной у Виталия закончился срок действия контракта. Он изъявил желание покинуть «Сибирь», хотя на тот момент являлся ограниченно свободным агентом. Мы рассматривали несколько вариантов развития ситуации, но приоритетным считали подписание с Меньшиковым нового контракта. В результате долгих переговоров удалось подписать с Виталием контракт. Однако его желание покинуть клуб не пропало окончательно.

    Месяц назад Меньшиков снова обратился ко мне с просьбой об обмене. Держать в клубе хоккеиста, который категорически не хочет за него играть, считаю неприемлемым. «Сибирь» нашла наиболее выгодный вариант продажи. Спасибо Виталию за время выступлений за нашу команду, а также за годы становления Меньшикова как хоккеиста, когда мы совместными усилиями смогли сделать его таким, каким видим сейчас», – сказал функционер.

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