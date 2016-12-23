Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал переход защитника Виталия Меньшикова в .

«Весной у Виталия закончился срок действия контракта. Он изъявил желание покинуть «Сибирь», хотя на тот момент являлся ограниченно свободным агентом. Мы рассматривали несколько вариантов развития ситуации, но приоритетным считали подписание с Меньшиковым нового контракта. В результате долгих переговоров удалось подписать с Виталием контракт. Однако его желание покинуть клуб не пропало окончательно.

Месяц назад Меньшиков снова обратился ко мне с просьбой об обмене. Держать в клубе хоккеиста, который категорически не хочет за него играть, считаю неприемлемым. «Сибирь» нашла наиболее выгодный вариант продажи. Спасибо Виталию за время выступлений за нашу команду, а также за годы становления Меньшикова как хоккеиста, когда мы совместными усилиями смогли сделать его таким, каким видим сейчас», – сказал функционер.